Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,3. Как сообщает Report со ссылкой на Геологическую службу США, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 21:33 по местному времени, располагался в 40 км к западу от города Овалье, и в 326 км к северо-западу от столицы страны Сантьяго. Очаг залегал на глубине 31,5 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

За последние десятилетия самым разрушительным в Чили было землетрясение, происшедшее 22 мая 1960 года (погибли около 5 000 человек).