​В Чили произошел разлив 40 тыс. литров дизельного топлива

Hgtw lkx w tcl-w tdg-w tel Iiw mx w tim-w t-mow to Jplw shx w (ts K70w m-w m3w m5x w tx-9w !up L.bw g1w six w utstw v400w v750w veriw vi Mrgw tex w @vk N40w &5n w -vx 6w vm40w vodaw vulcw Rvx O52w 53w 60w 61w 70w 80w 81w 83w 85w 98x Hw w3c P-w x w webcw whitw !wi Qg w ncw nwx w wmlbw wonuw x700w yas-w yourw zetow zte-xq RT. H H нное Агентство" class="footer-logo">REPORT.AZ