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    В Чили произошел крупный разлив нефти - ФОТО

    © AFP 2018 / Juan Mabromata

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Более 720 тысяч литров нефти аргентинской нефтегазовой компании YPF разлилось в чилийской провинции Тьерра-дель-Фуэго (Огненная Земля).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная радиостанция BioBio.

    Согласно информации, полученной от YPF, загрязнено около шести тысяч квадратных метров местной реки, которая течет рядом с нефтеперерабатывающим заводом. 

    Местные власти ввели режим ЧС, на месте разлива действует оперативный комитет по экстренным ситуациям национального управления по чрезвычайным ситуациям.

    YPF начала устранять последствия аварии. Как заявили власти, очищать реку могут до нескольких недель.

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