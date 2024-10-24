В Чили при взрыве коктейля Молотова в школе пострадали 35 учеников

По меньшей мере 35 учеников пострадали в результате взрыва коктейля Молотова внутри школы-интерната в чилийской столице.

По меньшей мере 35 учеников пострадали в результате взрыва коктейля Молотова внутри школы-интерната в чилийской столице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Bio Bio.

По ее данным, школьники изготавливали бутылки с зажигательной смесью в туалете учебного заведения. Из-за неосторожного обращения с элементами, из которых собирался коктейль Молотова, произошел взрыв с последующим пожаром.

Одиннадцать школьников были госпитализированы в тяжелом состоянии, у четырех из них ранения оцениваются как опасные для жизни. Возраст пострадавших от 15 до 18 лет.

Власти проводят расследование случившегося.