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В Чили при взрыве в полицейском участке пострадали 8 полицейских

В Чили при взрыве в полицейском участке пострадали 8 полицейских

В Чили при взрыве в полицейском участке пострадали восемь полицейских.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг сообщила радиостанция BioBio.

По ее данным, жизнь всех пострадавших находится вне опасности. Полицейские были доставлены в больницы с травмами и жалобами на проблемы со слухом.

По данным властей Чили, аналогичный пакет должен был получить бывший глава МВД Родриго Гинцпетер, однако полиции удалось перехватить посылку до того, как она взорвалась.

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