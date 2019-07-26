В Чили при взрыве в полицейском участке пострадали 8 полицейских

В Чили при взрыве в полицейском участке пострадали восемь полицейских.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг сообщила радиостанция BioBio.

По ее данным, жизнь всех пострадавших находится вне опасности. Полицейские были доставлены в больницы с травмами и жалобами на проблемы со слухом.

По данным властей Чили, аналогичный пакет должен был получить бывший глава МВД Родриго Гинцпетер, однако полиции удалось перехватить посылку до того, как она взорвалась.