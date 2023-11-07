В Чили при пожаре погибли минимум 14 граждан Венесуэлы

Не менее 14 венесуэльских мигрантов, среди них 8 детей, погибли в результате пожара в трущобах города Коронель.

Не менее 14 венесуэльских мигрантов, среди них 8 детей, погибли в результате пожара в трущобах города Коронель.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом сообщила мэрия города.

"С прискорбием сообщаем о гибели 14 жителей нашей коммуны. Три семьи, среди которых восемь несовершеннолетних и шесть взрослых, погибли в результате пожара", - заявил заместитель мэра южного города Хавьер Валенсия.

Он также добавил, что погибшие являлись гражданами Венесуэлы, проживающими в неблагоприятных условиях.

О причинах пожара не сообщается.