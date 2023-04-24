В Чили потерпел крушение самолет, есть погибшие

Четыре человека погибли в результате падения небольшого самолета в океан у острова Моча в воскресенье.

Четыре человека погибли в результате падения небольшого самолета в океан у острова Моча.

Как передает Report со ссылкой на Bio Bio, об этом заявило управление гражданской авиации страны. Отмечается, что одна пассажирка выжила.

"Самолет, на борту которого находилось четыре пассажира и пилот, взлетел в 14:21 при благоприятных погодных условиях, после взлета он упал в воду в 150 м от острова. Управление с сожалением подтверждает гибель четырех человек и тяжелое состояние пятого человека, который находится в медицинском учреждении на острове", - говорится в сообщении.

По данным радиостанции, выжившая пассажирка самостоятельно доплыла до берега, где ее заметили люди. После оказания первой помощи на острове ее доставили в больницу на материке.

Причины происшествия пока не установлены.