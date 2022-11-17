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В Чили подтвердили первый случай смерти от оспы обезьян

В Чили подтвердили первый случай смерти от оспы обезьян Минздрав Чили подтвердил в среду первый случай смерти от оспы обезьян в стране.
Другие страны
17 ноября 2022 г. 07:22
В Чили подтвердили первый случай смерти от оспы обезьян

Минздрав Чили подтвердил в среду первый случай смерти от оспы обезьян в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ведомства.

"Министерство здравоохранения информирует о первом случае смерти, вызванной осложнениями оспы обезьян, в Чили. Речь идет о пожилом мужчине, у которого болезнь была диагностирована 29 сентября", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, у пациента были хронические заболевания и ослабленный иммунитет.

К настоящему моменту в Чили было выявлено более 1,2 тыс. случаев заражения оспой обезьян. В октябре в стране началась вакцинация от этой болезни в группах риска.

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