В Чили парламентская комиссия утвердила обвинение в адрес президента

Протокол конституционного обвинения в адрес президента Чили Себастьяна Пиньеры был утверждён в парламентской комиссии и будет в четверг рассмотрен палатой депутатов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил по итогам голосования член комиссии сенатор Инсульса.

"Есть свидетельства того, что правительство полностью утратило контроль над ситуацией в сфере общественного порядка в стране", - заявил он.

Ранее аналогичное обвинение было выдвинуто против бывшего главы МВД Андреса Чадвика, которого Пиньера в понедельник снял с должности на фоне охвативших страну массовых протестов. Депутаты требуют запретить Чадвику в течение пяти лет занимать посты на государственной службе.