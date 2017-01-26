В Чили от лесных пожаров погибли шесть человек

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Один пожарный и двое карабинеров погибли в среду в Чили во время борьбы с лесными пожарами в центре и на юге страны, общее число жертв стихии достигло шести человек.

Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости.

Гибель людей подтвердил министр внутренних дел страны Марио Фернандес. Сначала в реке Мауле обнаружили тела двух карабинеров, отрезанных от путей отхода огнем и утонувших, затем стало известно о гибели пожарного в провинции Сантьяго.

Сейчас огнем охвачено порядка 200 тысяч гектаров чилийских лесов. Президент Чили Мишель Бачелет уже назвала эти пожары самыми ужасными за всю историю страны.

"Я дала указания объявить траур в столичной области и административной области Мауле в память о пожарном-мученике Эрнане Авилесе", — написала президента Бачелет в своем микроблоге в Twitter.

С огнем борются порядка 4 тысяч пожарных и военнослужащих. Пожарные подразделения в Чили считаются добровольными, и зарплата от государства им не платится. Корпуса пожарных существуют на национальные и иностранные пожертвования.