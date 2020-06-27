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В Чили от COVID-19 скончались более 5 тыс. пациентов

​В Чили от COVID-19 скончались более 5 тыс. пациентов

В Чили число смертей вследствие заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 165, с начала пандемии скончались 5 068 человек.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные минздрава страны.

С начала распространения заболевания чилийские специалисты провели более 1 млн. тестов на наличие инфекции среди граждан страны. На сегодняшний день у 263 360 человек заражения подтвердилось.

По информации ведомства, в критическом состоянии из-за COVID-19 остаются 437 человек. В стране остались свободны всего 305 аппаратов ИВЛ.

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