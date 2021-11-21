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В Чили началось голосование на президентских и парламентских выборах

В Чили началось голосование на президентских и парламентских выборах Голосование на президентских и парламентских выборах началось в воскресенье в Чили.
Другие страны
21 ноября 2021 г. 15:58
В Чили началось голосование на президентских и парламентских выборах

Голосование на президентских и парламентских выборах началось в воскресенье в Чили.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (15:00, бакинское время) и будут работать до 18:00 (01:00).

На высший государственный пост претендуют семь кандидатов. Согласно опросам, фаворитами гонки считаются бывший лидер студенческих протестов Габриэль Борик, выдвигающийся от левой коалиции "Я одобряю достоинство", и ультраконсервативный политик Хосе Антонио Каст из правой Республиканской партии. За ними следуют Ясна Провосте из Христианско-демократической партии, которая занимала пост министра образования в правительстве президента Мишель Бачелет, кандидат от правящего альянса Себастьян Сичель и правоцентрист Франко Париси, который провел всю свою избирательную кампанию, находясь в США.

Для победы в первом туре кандидату необходимо получить поддержку более чем 50% избирателей. Опросы показывают, что такой исход воскресного голосования маловероятен. Если ни один кандидат не наберет необходимого количества голосов, второй тур выборов состоится 19 декабря.

Действующий глава государства Себастьян Пиньера не может участвовать в выборах, поскольку конституция страны запрещает занимать высший государственный пост два срока подряд.

Помимо президента, чилийцам предстоит выбрать 155 депутатов и 27 из 43 сенаторов. Правом голоса в стране обладают 14,5 млн человек.

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