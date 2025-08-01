В Чили из-за вызванной землетрясением аварии погиб шахтер

По меньше мере один шахтер погиб в результате аварии на медной шахте "Эль-Теньенте" в регионе О’Хиггинс, ведется поиск пяти пропавших горняков.

По меньше мере один шахтер погиб в результате аварии на медной шахте "Эль-Теньенте" в регионе О’Хиггинс, ведется поиск пяти пропавших горняков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила компания Codelco.

"Codelco сообщает о гибели нашего коллеги Пауло Марина Тапии, работавшего на проекте Andesita на шахте "Эль-Теньенте", - говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, авария произошла после "сейсмического явления, затронувшего рудник". По данным геологической службы Соединенных Штатов, в районе, где расположена шахта, произошло землетрясение магнитудой 5,0. "На данный момент выявлено девять человек с травмами разной степени тяжести, но их жизни ничего не угрожает. Кроме того, продолжаются работы по поиску пяти рабочих", - сообщили в Codelco.

Сразу после землетрясения работы на руднике были приостановлены.