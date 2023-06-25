В Чили из-за наводнений ввели режим ЧС

Правительство Чили ввело режим чрезвычайной ситуации в нескольких регионах страны из-за наводнений, вызванных ливнями.

Правительство Чили ввело режим чрезвычайной ситуации в нескольких регионах страны из-за наводнений, вызванных ливнями.

Как передает Report, об этом сообщило министерство внутренних дел республики в Twitter.

"Глава МВД Каролина Тоа заявила зоной катастрофы регионы от Вальпараисо и Био-Био для того, чтобы еще больше упростить выделение ресурсов для борьбы с последствиями", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к настоящему моменту известно о трех пропавших без вести. Во временных убежищах были размещены более 1 тыс. человек. Повреждены или разрушены свыше 200 домов.

Глава МВД отметил, что в пострадавших регионах наблюдаются самые сильные с 1993 года ливни. Дожди привели к тому, что несколько рек вышли из берегов.