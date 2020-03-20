​В Чили из-за коронавируса перенесли конституционный референдум

Политические силы Чили договорились, что в связи с кризисной ситуацией, вызванной коронавирусом, конституционный референдум будет перенесен с апреля на ноябрь.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила спикер сената Национального конгресса Адриана Муньос.

"Сегодня (в четверг) мы пришли к соглашению по изменению электорального календаря, чтобы таким образом спасти жизни и здоровье наших соотечественников. Приветствую 15 партий, которые стали частью этого соглашения, чтобы остаться на высоте, которую требует от нас страна в этих обстоятельствах", - написала глава сената в Twitter.

Согласно договоренностям, референдум перенесен на 25 октября. Кроме того, стороны договорились перенести на 29 ноября первичные выборы мэров и губернаторов.