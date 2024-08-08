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В Чили граждане начали протестовать из-за отсутствия электричества

В Чили граждане начали протестовать из-за отсутствия электричества Жители Чили, где более 100 тыс. человек почти неделю остаются без электричества, начали в знак протеста строить баррикады на дорогах и мостах.
Другие страны
8 августа 2024 г. 18:58
В Чили граждане начали протестовать из-за отсутствия электричества

Жители Чили, где более 100 тыс. человек почти неделю остаются без электричества, начали в знак протеста строить баррикады на дорогах и мостах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на чилийскую газету La Tercera.

По ее информации, по состоянию на вечер среды более 117 тыс. человек оставались без света, из них 82 тыс. - в столичном регионе. Это побудило население выйти на демонстрации.

В столичной коммуне Ла-Рейна население поджигает различные предметы на дорогах. В пригороде Сантьяго Колине жители также вышли на протесты и построили баррикады на мосту, ведущему в город. Аналогичная ситуация наблюдается в других районах.

Как уточняет газета, жители вышли на протесты, поскольку ответственная управляющая компания Enel до сих пор не может восстановить электричество, а также с опозданием отреагировала на возникшие последствия аварий.

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