В Чили граждане начали протестовать из-за отсутствия электричества

Жители Чили, где более 100 тыс. человек почти неделю остаются без электричества, начали в знак протеста строить баррикады на дорогах и мостах.

Жители Чили, где более 100 тыс. человек почти неделю остаются без электричества, начали в знак протеста строить баррикады на дорогах и мостах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на чилийскую газету La Tercera.

По ее информации, по состоянию на вечер среды более 117 тыс. человек оставались без света, из них 82 тыс. - в столичном регионе. Это побудило население выйти на демонстрации.

В столичной коммуне Ла-Рейна население поджигает различные предметы на дорогах. В пригороде Сантьяго Колине жители также вышли на протесты и построили баррикады на мосту, ведущему в город. Аналогичная ситуация наблюдается в других районах.

Как уточняет газета, жители вышли на протесты, поскольку ответственная управляющая компания Enel до сих пор не может восстановить электричество, а также с опозданием отреагировала на возникшие последствия аварий.