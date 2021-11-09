В Чили депутаты поддержали импичмент президента

Палата депутатов чилийского парламента проголосовала за импичмент президента Себастьяна Пиньеры, окончательное решение по которому теперь должен принять Сенат.

Палата депутатов чилийского парламента проголосовала за импичмент президента Себастьяна Пиньеры, окончательное решение по которому теперь должен принять Сенат.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за предъявление Пиньере конституционного обвинения из-за подозрений в коррупции проголосовали 78 депутатов - необходимый минимум для поддержки предложения об отставке президента.

Против проголосовали 67 законодателей, трое воздержались.

Президентский срок Пиньеры заканчивается 11 марта 2022 года. 21 ноября в стране пройдут выборы нового главы государства.