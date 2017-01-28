В Чили число погибших от лесных пожаров возросло до 11 человек

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ До 11 человек возросло число погибших в результате мощных лесных пожаров, бушующих в центральных районах Чили.

Как передает Report, об этом сообщают в пятницу местные власти.

Ранее сообщалось о девяти погибших. Портал Analitica уточняет, что среди жертв огня – трое сотрудников национальной лесной корпорации, двое пожарных, столько же карабинеров и четверо местных жителей.

По данным корпорации, сейчас в Чили зафиксировано 119 очагов пожаров, а общая площадь пострадавших лесов составляет более 360 тысяч гектаров. Власти сообщили, что в последние часы в стране были задержаны пять человек, подозреваемых в возможной причастности к распространению огня. Детали обвинений в их адрес не раскрываются.