В Чили будут выдавать специальные удостоверения переболевшим COVID-19

Власти Чили первыми в мире начнут выдавать гражданам удостоверения о том, что они переболели коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает радио BioBioChile.

В заявлении минздрава страны говорится, что такая справка будет выдаваться тем, кто полностью излечился от коронавируса. Как отметил минздрав, у переболевших COVID-19 вырабатывается иммунитет к заболеванию, в связи с чем они не могут быть носителями коронавируса как минимум в течение одного года.

Таким образом, у переболевших развивается иммунологическая память, и вероятность повторного заражения практически равна нулю, отметил он.

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает такую меру властей спорной, сообщает радио. ВОЗ подчеркнула, что наличие у человека антител к COVID-19 не дает стопроцентной гарантии развития иммунитета к заболеванию.

По последним данным минздрава, число зараженных коронавирусом в Чили превысило десять тысяч, скончались 133 человека.