В Чикаго задержаны десятки протестующих против политики властей

В Чикаго, штат Иллинойс, полицейские задержали 55 человек на акции протеста против политики властей.

В Чикаго, штат Иллинойс, полицейские задержали 55 человек на акции протеста против политики властей.

Как передает Report , об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что часть из них были задержаны рядом с израильским консульством.

Суперинтендант городской полиции Ларри Снеллинг заявил, что протестующих задержали примерно в трех километрах от места проведения съезда Демократической партии США. Он заверил, что полиция якобы делала все для деэскалации, но "урегулировать ситуацию мирно не получилось и пришлось применить силу".

С 19 по 22 августа в Чикаго проходит съезд Демократической партии.