В Чикаго задержаны десятки протестующих против политики властей

В Чикаго, штат Иллинойс, полицейские задержали 55 человек на акции протеста против политики властей.
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Отмечается, что часть из них были задержаны рядом с израильским консульством.
Суперинтендант городской полиции Ларри Снеллинг заявил, что протестующих задержали примерно в трех километрах от места проведения съезда Демократической партии США. Он заверил, что полиция якобы делала все для деэскалации, но "урегулировать ситуацию мирно не получилось и пришлось применить силу".
С 19 по 22 августа в Чикаго проходит съезд Демократической партии.