​В Чикаго задержали 240 протестующих

Сотрудники правоохранительных органов Чикаго задержали 240 человек в ходе протестов, вспыхнувших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава местной полиции Дэвид Браун.

По его словам, протестующие совершали акты мародерства и вандализма, поджигая и разграбляя здания города.

"Прошлой ночью имел место не протест. Эти преступники намеренно наносили ущерб. Мы не намерены с этим мириться, подобное будет пресекаться всеми возможными способами… В общей сложности сотрудники полицейского департамента Чикаго произвели 240 задержаний… Были ранены шесть человек, один из них скончался", - заявил Браун в ходе видеообращения, трансляция которого велась на странице полиции в Twitter.

Он также сообщил, что в ходе протестов пострадали и были госпитализированы по меньшей мере 20 полицейских. Двум из них понадобилось хирургическое вмешательство.