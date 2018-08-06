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    В Чикаго за сутки в результате массовых перестрелок погибли пять человек

    Лишь за три часа перестрелки были зафиксированы в 10 разных местах города
    © Officer

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Не менее пяти человек погибли и еще около 40 получили ранения накануне в криминальных войнах в Чикаго.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил глава городской полиции Фред Уоллер на пресс-конференции.

    "Чикаго пережил вечер насилия. Инциденты со случайной или целенаправленной стрельбой на наших улицах полностью неприемлемы", - заявил он.

    По данным местных СМИ, лишь за три часа перестрелки были зафиксированы в 10 разных местах города.

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