В Чикаго в результате стрельбы погибли два подростка

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в Чикаго (штат Иллинойс).

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в Чикаго (штат Иллинойс).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное отделение телекомпании NBC.

По данным полиции города, жертвами стали двое учащихся в возрасте 16 и 17 лет. Когда они покинули школу, к ним подъехали две машины, из которых вышли несколько человек и открыли стрельбу. Пострадавшие были доставлены в больницу в критическом состоянии, медикам не удалось их спасти.

Полиция пока не сообщала о задержании подозреваемых или установлении их личности.

По факту произошедшего начато расследование.