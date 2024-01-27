О нас

В Чикаго в результате стрельбы погибли два подростка

В Чикаго в результате стрельбы погибли два подростка По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в Чикаго (штат Иллинойс).
Другие страны
27 января 2024 г. 05:12
В Чикаго в результате стрельбы погибли два подростка

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в Чикаго (штат Иллинойс).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное отделение телекомпании NBC.

По данным полиции города, жертвами стали двое учащихся в возрасте 16 и 17 лет. Когда они покинули школу, к ним подъехали две машины, из которых вышли несколько человек и открыли стрельбу. Пострадавшие были доставлены в больницу в критическом состоянии, медикам не удалось их спасти.

Полиция пока не сообщала о задержании подозреваемых или установлении их личности.

По факту произошедшего начато расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çikaqoda iki yeniyetmə güllələnərək öldürülüb

Самое важное

В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
26 января 2024 г. 16:54
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
26 января 2024 г. 16:46
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
25 января 2024 г. 10:37
Магеррам Ахмедов награжден орденом За службу Отечеству 2-ой степени
Магеррам Ахмедов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-ой степени
24 января 2024 г. 15:02
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
23 января 2024 г. 17:22
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
23 января 2024 г. 11:37
Президент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
ФотоПрезидент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
22 января 2024 г. 19:20
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
20 января 2024 г. 10:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi