В Чикаго в результате стрельбы погибла офицер полиции

Офицер полиции погибла в результате стрельбы в районе Саут-Сайд в Чикаго (США), еще один полицейский находится в критическом состоянии.

Офицер полиции погибла в результате стрельбы в районе Саут-Сайд в Чикаго (США), еще один полицейский находится в критическом состоянии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Chicago Tribune со ссылкой на правоохранительные органы.

По ее данным, инцидент произошел около 21:30 субботы (06:30 воскресенья бакинское время) неподалеку от 63-й улицы. Оба полицейских были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями. Позже представитель пожарной службы Чикаго Ларри Лэнгфорд уточнил, что одна из пострадавших скончалась.

Подозреваемый также был ранен и доставлен в больницу. Представитель полиции уточнил, что два человека находятся под стражей.