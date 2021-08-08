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В Чикаго в результате стрельбы погибла офицер полиции

В Чикаго в результате стрельбы погибла офицер полиции Офицер полиции погибла в результате стрельбы в районе Саут-Сайд в Чикаго (США), еще один полицейский находится в критическом состоянии.
Другие страны
8 августа 2021 г. 09:26
В Чикаго в результате стрельбы погибла офицер полиции

Офицер полиции погибла в результате стрельбы в районе Саут-Сайд в Чикаго (США), еще один полицейский находится в критическом состоянии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Chicago Tribune со ссылкой на правоохранительные органы.

По ее данным, инцидент произошел около 21:30 субботы (06:30 воскресенья бакинское время) неподалеку от 63-й улицы. Оба полицейских были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями. Позже представитель пожарной службы Чикаго Ларри Лэнгфорд уточнил, что одна из пострадавших скончалась.

Подозреваемый также был ранен и доставлен в больницу. Представитель полиции уточнил, что два человека находятся под стражей.

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