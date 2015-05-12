В Чикаго организовали благотворительный банкет для сбора помощи украинцам

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В Чикаго организовали молитвенный завтрак и благотворительный банкет Save Ukraine Now (SUN) для сбора помощи украинцам, сообщает Report со ссылкой на SUN.

Участники молитвенного завтрака, среди которых были религиозные деятели, представители бизнес-кругов, общественные лидеры, представители власти, прочитали молитву за Украину.

Мероприятие было организовано при поддержке сопредседателей Ассамблеи мира Лео Бард (США) и Ровшана Тагиева (Украина), которые координируют благотворительную деятельность среди лидеров различных этнических групп в США, Украине и Европе.

Символично взявшись за руки, присутствующие попросили у Бога скорейшего урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

"Многие из нас видят друг друга впервые, но мы можем взяться за руки, потому что мы все любим Украину. Мы знаем, что значит Украина для своего региона и всего мира", - сказал на открытии президент SUN Гэри Келлнер.

Отмечается, что в благотворительном банкете принял также участие и украинский артист Василий Бондарчук.

В мероприятии также приняли участие главный раввин Киева и Украины - Яков Дов Блайх, патриарший наместник Украинской православной церкви Киевского патриархата - митрополит Епифаний, епископ Харьковско-Запорожской епархии Римской католической церкви - Ян Собило, председатель Межцерковного совета евангельских церквей Украины - епископ Валерий Решетинский, председатель Духовного управления мусульман Украины, Муфтий - шейх Ахмед Тамим, руководитель Департамента по международным связям Духовного управления мусульман Украины - шейх Хусамеддин Аль-Халавани.

Организация SUN была создана с целью сбора средств и гуманитарной помощи, медицинского оборудования, медикаментов, предметов первой необходимости для Украины во время событий на Майдане, а также для участников АТО на юго-востоке страны. Ключевым партнером в помощи беженцам SUN видит религиозные общины как в Украине, так и по всему миру.