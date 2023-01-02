В Чикаго неизвестные расстреляли подростков, один из них скончался

В городе Чикаго, штат Иллинойс неизвестные расстреляли находившихся в автомобиле четырех подростков в возрасте от 14 до 17 лет, один из них скончался.

В городе Чикаго, штат Иллинойс неизвестные расстреляли находившихся в автомобиле четырех подростков в возрасте от 14 до 17 лет, один из них скончался.

Как передает Report , об этом сообщило местное отделение телеканала ABC.

В полицию поступила информация о стрельбе в районе Вашингтон-парк. После прибытия правоохранители наткнулись на серебристую Kia с четырьмя людьми внутри. У всех были огнестрельные ранения. По словам свидетелей, рядом с авто остановилась машина, из которой несколько раз выстрелили по сидящим в Kia людям.

В результате находящийся за рулем автомобиля скончался от полученных ранений. Троих подростков доставили в больницу. Как отметили в полиции, транспортное средство, в котором сидели жертвы, числилось в угоне с 30 декабря.

За информацию о нападавших назначено вознаграждение в размере 15 тысяч долларов.