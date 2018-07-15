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    В Чикаго началась акция протеста после того, как полицейские застрелили мужчину

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Акция протеста началась в субботу в южной части Чикаго (штат Иллинойс) после того, как сотрудники полиции застрелили мужчину.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Chicago Tribune.

    Как отмечает издание, в манифестации принимают участие около 100 человек. Они бросали бутылки в направлении стражей порядка и выкрикивали слово "убийцы". Акция началась вблизи того места, где был застрелен мужчина, его личность не разглашается. Позже демонстранты были оттеснены сотрудниками правоохранительных органов, однако не разошлись.

    В Twitter полицейского управления города сообщается, что правоохранители заметили человека, который, как они посчитали, был вооружен. Они попытались его допросить. Между полицейскими и мужчиной "началась конфронтация", во время которой последний получил огнестрельное ранение. Он умер в больнице.

    В управлении уточнили, что никто из сотрудников полиции не пострадал, а на месте происшествия было обнаружено оружие. Держал ли мужчина оружие в руках, когда по нему открыли огонь, не уточняется.

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