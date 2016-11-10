 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Чикаго и в Нью-Йорке несколько тысяч человек прошли маршем против президентства Трампа - ФОТО

    Протестующие, выкрикивая лозунги против Трампа

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Несколько тысяч человек прошли маршем в Чикаго против президентства Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Chicago Tribune.

    Протестующие, выкрикивая лозунги против Трампа, прошли мимо небоскреба, носящего имя избранного президента США.

    В частности, протестующие обвиняли Трампа в расизме и скандировали, что приветствуют мусульман в Чикаго.

    Более 400 человек собрались в районе Юнион-сквер в Нью-Йорке, чтобы выразить протест против победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах, сообщает телеканал NBC New York.

    Участники акции протеста начали собираться в назначенном месте у Юнион-сквер около 18.00 по местному времени. По планам организаторов, демонстранты пройдут маршем к небоскребу Trump Tower, где устроят пикет.

    Акция была организована с помощью социальной сети Facebook, в которой также анонсировалось еще одно подобное мероприятие. Более 10 тысяч пользователей сети заявили, что намерены принять участие во "встречах".

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi