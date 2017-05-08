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    В Чикаго двое открыли огонь по траурной церемонии, есть погибшие и раненые

    Пострадавшие собрались, чтобы почтить память человека, убитого в тот же день в ходе бандитских разборок

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека погибли, восемь получили ранения после того, как двое мужчин открыли огонь из винтовок по участникам мемориальной церемонии в американском Чикаго, сообщает Report со ссылкой на CNN.

    Пострадавшие собрались накануне вечером, чтобы почтить память человека, убитого в тот же день в ходе бандитских разборок. 

    По словам представителя местной полиции Энтони Гульельми, правоохранители рассматривают произошедший инцидент как месть за убийство какого-то другого члена банды.

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