В Чикаго двое открыли огонь по траурной церемонии, есть погибшие и раненые

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека погибли, восемь получили ранения после того, как двое мужчин открыли огонь из винтовок по участникам мемориальной церемонии в американском Чикаго, сообщает Report со ссылкой на CNN.

Пострадавшие собрались накануне вечером, чтобы почтить память человека, убитого в тот же день в ходе бандитских разборок.

По словам представителя местной полиции Энтони Гульельми, правоохранители рассматривают произошедший инцидент как месть за убийство какого-то другого члена банды.