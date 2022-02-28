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В четырех штатах США запретят продажу водки из-за операции в Украине

В четырех штатах США запретят продажу водки из-за операции в Украине Власти штатов Огайо, Юта, Нью-Гэмпшир и Пенсильвания призвали магазины спиртного исключить из продажи продукцию российских брендов и произведенные в РФ напитки.
Другие страны
28 февраля 2022 г. 09:24
В четырех штатах США запретят продажу водки из-за операции в Украине

Власти штатов Огайо, Юта, Нью-Гэмпшир и Пенсильвания призвали магазины спиртного исключить из продажи продукцию российских брендов и произведенные в РФ напитки.

Об этом передает Report со ссылкой на РБК.

Губернатор Юты Спенсер Кокс издал указ, требующий такой меры от местного управления по контролю за алкогольными напитками, 26 февраля. Он назвал военную операцию России в Украине "чудовищным нарушением прав человека" и заявил, что штат в знак солидарности с Киевом откажется от поддержки российского бизнеса.

Документ об исключении российской продукции из ассортимента винных магазинов подписал и губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сунуну.

По данным The Philadelphia Inquirer, совет Пенсильвании по сбыту спиртных напитков после письма губернатора Тома Вулфа выступил с такой же рекомендацией в адрес магазинов Fine Wine & Good Spirits. Вулф в своем послании регулятору попросил идентифицировать российскую продукцию в ассортименте этой сети и отказаться от ее сбыта "в знак солидарности и поддержки народу Украины и как выражение нашего общего отторжения к неспровоцированным действиям российского государства". Глава совета по сбыту алкоголя Тим Холден согласился, что мера оправданна "с учетом складывающего политико-экономического климата".

Губернатор Огайо Майк Девайн распорядился прекратить продажу водки "Русский стандарт", которая продается в штате под брендами Russian Standard Vodka и Green Mark Vodka. По данным властей, сейчас в продаже находятся около 6,4 тыс. бутылок водки этих марок.

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Версия на английском языке Some US governors order stores to stop selling Russian vodka

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