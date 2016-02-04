В четырех округах штата Флорида введено ЧП из-за вируса Зика

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Губернатор штата Флорида Рик Скотт ввел чрезвычайное положение в четырех округах штата в связи с распространением вируса Зика, сообщает издание BayNews9.

Отмечается, что во Флориде подтверждено 9 случаев подтверждения людей вирусом Зика, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По мнению врачей, заражение произошло во время пребывания в других странах.

Ранее стало известно, что в штате Даллас было зафиксировано заражение вирусом через половой контакт. Между тем специалисты центра по контролю и предотвращению заболеваний в США заявили о расследовании точных причин данного заражения.