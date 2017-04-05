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    В Черном море прошли совместные учения Турции и России

    В рамках учения корабли двух стран отработали совместное маневрирование© РИА Новости

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Корабли Черноморского флота (ЧФ) России и ВМС Турции провели совместные учения в Черном море.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачев.

    В рамках учения корабли двух стран отработали съемку со швартовых и выход из пункта базирования, проводку за тралами, совместное маневрирование.

    По его словам, с российской стороны к учениям привлекались фрегат "Адмирал Григорович", морской тральщик "Вице-адмирал Захарьин" и патрульный катер типа "Раптор", от ВМС Турции - фрегат "Барбарос" и корвет "Бююкада".

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