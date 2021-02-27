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В Черном море начались учения НАТО с участием турецких военных

В Черном море начались учения НАТО с участием турецких военных В черноморском порту Констанца стартовали международные учения НАТО "Посейдон-21"
Другие страны
27 февраля 2021 г. 20:16
В Черном море начались учения НАТО с участием турецких военных

В черноморском порту Констанца стартовали международные учения НАТО "Посейдон-21".

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Генштаба ВМС Румынии.

Согласно пресс-релизу, учения начались 26 февраля и продлятся до 6 марта. В них примут участие более 700 иностранных военнослужащих. Запланированные учения, в которых объединены силы из Турции, Болгарии, Греции, Румынии, Испании, США и Франции пройдут на море, суше и в воздухе.

В заявлении говорится, что "Посейдон-21" — это учения высокой степени сложности, нацеленные на оптимальное использование возможностей НАТО для усиления быстрого реагирования Североатлантического союза. Участники отработают сценарии по борьбе с подводными угрозами, включая гидрографическую разведку, обнаружение и обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств.

Военнослужащих обучат бороться против авиации, кораблей и подводных лодок противника, буксировать поврежденные суда, делать заправку топливом на воде и оказывать первую помощь. В числе прочего, Минобороны и МВД Румынии отработают совместные действия при взрыве гидротехнического сооружения.

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