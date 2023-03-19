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В Черногории завершилось голосование на выборах президента

В Черногории завершилось голосование на выборах президента В Черногории в 20:00 (23:00 по бакинскому времени) завершилось голосование на выборах президента.
Другие страны
19 марта 2023 г. 23:51
В Черногории завершилось голосование на выборах президента

В Черногории в 20:00 (23:00 по бакинскому времени) завершилось голосование на выборах президента.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр демократического перехода (CDT), из обладающих правом голоса в стране обладают 542 154 избирателя к моменту закрытия избирательных участков проголосовали 63,6 процента.

"Явка на выборах к 20:00 составила 63,6%, или 344 700 граждан", - заявил представитель CDT.

Согласно данным наблюдателей, явка на выборах чуть ниже явки на выборах президента 2018 года (63,9%) и значительно ниже явки на парламентских выборах 2020 года (76,6%).

На пост президента Черногории претендуют семь кандидатов. Под номером один, согласно результатам жеребьевки, идет действующий президент Мило Джуканович. Вторым в списке заявлен представитель движения "Европа сейчас" Яков Милатович, третьим - кандидат "Коалиции за будущее Сербии" Андрия Мандич.

Четвертым номером указан независимый кандидат Йован Радулович, пятым в списке значится кандидат "Объединенной Черногории" Горан Данилович, под номером шесть - экс-спикер парламента, лидер "Демократической Черногории" Алекса Бечич, последней в списке идет единственная женщина-кандидат Драгиня Вуксанович, представляющая Социал-демократическую партию Черногории.

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