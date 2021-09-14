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В Черногории вступили в силу меры по ужесточению условий въезда в страну

В Черногории вступили в силу меры по ужесточению условий въезда в страну В Черногории вступили в силу меры по ужесточению условий въезда в страну, введенные 20 августа.
Другие страны
14 сентября 2021 г. 11:30
В Черногории вступили в силу меры по ужесточению условий въезда в страну

В Черногории вступили в силу меры по ужесточению условий въезда в страну, введенные 20 августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Национальное телевидение Черногории.

Согласно введенным ограничениям, въезд в страну разрешен по прошествии 14 дней с момента полной вакцинации, при наличии ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки, или теста на антиген.

В противном случае граждане Черногории и иностранцы с временным видом на жительство будут направляться на карантин.

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Версия на азербайджанском языке Monteneqroya giriş şərtləri sərtləşdirilib
Версия на английском языке Montenegro tightening conditions of entry into country

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