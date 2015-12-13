​В Черногории прошел митинг против вступления в НАТО

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Пророссийски настроенные демонстранты вышли в субботу, 12 декабря, на митинг в столице Черногории Подгорице.

Как передает Report со ссылкой на AFP, они выступили против возможного членства страны в НАТО, призвав вынести этот вопрос на референдум.

По разным оценкам, в мероприятии приняли участие от 2 до 5 тысяч человек.

Демонстранты размахивали российскими и сербскими флагами, выкрикивая пророссийские лозунги.

Черногория после отделения от Сербии в 2006 году взяла курс на вступление в НАТО. Недавно США, как важнейший член альянса, выразили поддержку стремлению правительства в Подгорице.