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    ​В Черногории прошел митинг против вступления в НАТО

    В мероприятии приняли участие от 2 до 5 тысяч человек

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Пророссийски настроенные демонстранты вышли в субботу, 12 декабря, на митинг в столице Черногории Подгорице.

    Как передает Report со ссылкой на AFP, они выступили против возможного членства страны в НАТО, призвав вынести этот вопрос на референдум.

    По разным оценкам, в мероприятии приняли участие от 2 до 5 тысяч человек.

    Демонстранты размахивали российскими и сербскими флагами, выкрикивая пророссийские лозунги.

    Черногория после отделения от Сербии в 2006 году взяла курс на вступление в НАТО. Недавно США, как важнейший член альянса, выразили поддержку стремлению правительства в Подгорице.

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