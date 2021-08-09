В Черногории пропавших при пожаре туристов удалось спасти

Пятеро туристов, заблудившиеся в горах вблизи города Никшич в Черногории, где бушуют природные пожары, спасены.

Пятеро туристов, заблудившиеся в горах вблизи города Никшич в Черногории, где бушуют природные пожары, спасены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила Горная служба спасения Черногории.

"Пятеро граждан Черногории потерялись в районе горы Негош. Сотрудники Горной службы спасения и вертолетный отряд МВД начали спасательную операцию, которая была успешно завершена", - сообщила пресс-служба ведомства, приложив видеозапись того, как спасенные туристы высаживаются из вертолета на аэродроме.

Ранее черногорские СМИ отметили о многочисленных пожарах вокруг второго по величине города Черногории - Никшича. Стихия бушует в муниципалитетах Границе, Бршно, Буавице, Кучко-Брдо, Планиник, Трепча, Негош, Враченовичи, Пусти-Лисац, Седла. Тушение огня осложняется сильным ветром.

Полиция Никшича задержала в воскресенье 19-летнего мужчину за поджог в окрестностях города, заведено уголовное дело.