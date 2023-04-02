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В Черногории пройдет второй тур президентских выборов

В Черногории пройдет второй тур президентских выборов Жители Черногории сегодня примут участие во втором туре президентских выборов.
Другие страны
2 апреля 2023 г. 05:40
В Черногории пройдет второй тур президентских выборов

Жители Черногории сегодня примут участие во втором туре президентских выборов.

Как передает Report, первый тур президентских выборов, состоявшийся 19 марта, не выявил имя восьмого главы государства.

Борьба во втором туре развернется между действующим президентом Мило Джукановичем от Демократической партии социалистов, за которого в первом туре отдали голоса 35,3 процента избирателей, и лидером движения "Европа сейчас" Яковом Милатовичем, заручившимся поддержкой 29,2 процента проголосовавших.

Джуканович известен как политик, придерживающийся прозападного и проевропейского курса, в то время как Милатович, поддерживаемый также черногорскими сербами, пытается сблизить Черногорию с Сербией и Россией.

Ранее Черногорская государственная избирательная комиссия (DİK) сообщила, что второй тур выборов в президенты состоится 2 апреля, так как ни один из кандидатов не получил более 50 процентов голосов.

По данным DİK, в Черногории зарегистрировано 542 154 избирателя. Явка в первом туре голосования составила 63,1 процента.

Президент в Черногории избирается каждые пять лет. Последние выборы в стране прошли в 2018 году.

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