​В Черногории проходит акция оппозиции с требованием отставки правительства

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Несколько тысяч человек вышли в воскресенье вечером на улицы столицы Черногории с требованием отставки правительства.

Как передает Report, акция оппозиционного Демократического фронта (ДФ) проходит также и в знак протеста против действий полиции, которая днем ранее разогнала палаточный лагерь представителей оппозиции, в течение трех недель проводивших митинг возле здания парламента.

По словам очевидцев, правоохранители жестоко избивали митингующих, несколько человек были арестованы, а палатки снесены бульдозером. Позднее в тот же день произошли столкновения с полицией, был арестован ряд депутатов и журналистов.

По утверждению одного из лидеров оппозиции Андрийе Мандича, премьер-министр Мило Джуканович, против политики которого, в том числе - против вступления Черногории в НАТО, выступает ДФ, в воскресенье вечером покинул Черногорию на самолете. Оппозиция требует, чтобы Джуканович ушел в отставку и было сформировано переходное правительство. Как сказал оппозиционер, у действующего премьера "есть срок до субботы, чтобы подать в отставку". Мандич призвал участников сегодняшней акции протеста вести себя "мирно и с достоинством", однако, как сообщает черногорская телерадиокомпания "Радио и телевидение Черногории", протестующие забросали полицейских факелами, камнями и бутылками. Полиция применила слезоточивый газ, есть пострадавшие.