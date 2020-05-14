​В Черногории полиция применила слезоточивый газ на акциях протеста

Полиция Черногории применила силу и слезоточивый газ против жителей городов Никшич и Плевля, которые вышли на протест из-за задержания епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и священников.

В ночь на среду прокуратура Черногории задержала на 72 часа владыку Иоанникия и семь священников за проведение собрания верующих на праздник Святого Василия Острожского в городе Никшич вопреки мерам против коронавируса. Вечером в среду большое число граждан вышли на улицы города Плевля на севере страны, где скандировали "Не отдадим святыни" и требовали освобождения духовенства.

"Полиция применила слезоточивый газ для разгона собравшихся, среди которых было много детей. Протестующие ответили камнями, несколько полицейских пострадали, после чего толпа разошлась", - передает портал издания Vijesti.

Управление полиции Черногории заявило, что на его сотрудников напали протестующие в масках с камнями, бутылками и пиротехническими средствами. В городе идут задержания.

"Полиция употребила силу, слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты против участников протестного шествия в городе Никшич. Граждане бросали в полицейских камни и скандировали "фашисты". Задержаны несколько граждан, среди них журналист сербской газеты "Вечерне новости" и фотограф черногорского издания "Дан", - сообщило издание.