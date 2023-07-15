В Черногории подвели итоги парламентских выборов

Государственная избирательная комиссия Черногории объявила окончательные результаты парламентских выборов, состоявшихся 11 июня.

Государственная избирательная комиссия Черногории объявила окончательные результаты парламентских выборов, состоявшихся 11 июня.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает сообщил портал CDM.

Движение "Европа сейчас" одержало победу на выборах, получив 24 места в законодательном органе республики.

В соответствии с опубликованными избирательной комиссией Черногории результатами, второе место заняла коалиция "Вместе! За будущее, которое принадлежит вам", которой было присвоено 21 мандат в парламенте.

На третьем месте расположился блок "За будущее Черногории" с 13 мандатами, за которым следует "Храбрый счет" с 11 мандатами, а пятерку лидеров закрывает Боснийская партия с 6 мандатами.

Коалиция "За Тебя" и Албанский форум получили по два мандата, а движение "На правой стороне мира" и Албанский альянс - по одному мандату.

Согласно конституции Черногории, формирование нового правительства предшествует формированию нового состава парламента. Учредительное заседание нового парламента назначается на 15 дней после объявления окончательных результатов выборов государственной избирательной комиссией.

Ожидается, что после формирования парламента президент Черногории Яков Милатович встретится с представителями партий в течение 30 дней, после чего будет предоставлен мандат на формирование кабинета министров кандидату, который сможет получить поддержку большинства депутатов.