О нас

В Черногории подтвердили первый случай оспы обезьян у человека

В Черногории подтвердили первый случай оспы обезьян у человека Первый случай передачи человеку оспы обезьян подтвержден в Черногории.
Другие страны
31 июля 2022 г. 14:29
В Черногории подтвердили первый случай оспы обезьян у человека

Первый случай передачи человеку оспы обезьян подтвержден в Черногории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Институт общественного здоровья республики.

"Лаборатория отдела молекулярной диагностики Института общественного здоровья Черногории выявила и в сотрудничестве с Институтом вирусологии "Торлак" подтвердила первый случай заражения оспой обезьян в республике", - говорится в сообщении. По данным института, заболевание выявлено у гражданина республики, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

На севере Сирии нейтрализованы 5 террористов РКК/YPG
На севере Сирии нейтрализованы 5 террористов РКК/YPG
31 июля 2022 г. 14:58
Конгресс США установит критерии для признания РФ спонсором терроризма
Конгресс США установит критерии для признания РФ спонсором терроризма
31 июля 2022 г. 14:20
Землетрясение на Филиппинах затронуло более 314 тыс. человек
Землетрясение на Филиппинах затронуло более 314 тыс. человек
31 июля 2022 г. 10:20
Пекин назвал причину отправки военных самолетов к Тайваню
Пекин назвал причину отправки военных самолетов к Тайваню
31 июля 2022 г. 10:13
На Кубе зафиксировали рост числа случаев заболевания лихорадкой денге
На Кубе зафиксировали рост числа случаев заболевания лихорадкой денге
31 июля 2022 г. 09:57
Украинский Николаев подвергся массированному обстрелу
Украинский Николаев подвергся массированному обстрелу
31 июля 2022 г. 09:16
Фонд принца Чарльза получил £1 млн от родственников бен Ладена
Фонд принца Чарльза получил £1 млн от родственников бен Ладена
31 июля 2022 г. 09:05
Украина получит дополнительные $350 млн долларов от Канады
Украина получит дополнительные $350 млн долларов от Канады
31 июля 2022 г. 08:53
Истребители Германии, Италии и Венгрии приступят к патрульным полетам над странами Балтии
Истребители Германии, Италии и Венгрии приступят к патрульным полетам над странами Балтии
31 июля 2022 г. 08:50
Министр экономики Латвии пообещал обеспечить страну газом на отопительный сезон
Министр экономики Латвии пообещал обеспечить страну газом на отопительный сезон
31 июля 2022 г. 08:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi