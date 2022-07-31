В Черногории подтвердили первый случай оспы обезьян у человека

Первый случай передачи человеку оспы обезьян подтвержден в Черногории.

Первый случай передачи человеку оспы обезьян подтвержден в Черногории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Институт общественного здоровья республики.

"Лаборатория отдела молекулярной диагностики Института общественного здоровья Черногории выявила и в сотрудничестве с Институтом вирусологии "Торлак" подтвердила первый случай заражения оспой обезьян в республике", - говорится в сообщении. По данным института, заболевание выявлено у гражданина республики, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.