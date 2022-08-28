В Черногории почти 100 туристов отравились в отеле

Массовое пищевое отравление зафиксировано в крупном отеле в "туристической столице" Черногории городе Будва.
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Согласно информации, 96 иностранных туристов отравились едой в гостинице, в которой проживали, несколько десятков были госпитализированы.
Сообщается, что туристы из Польши, Италии и Хорватии, которые оказались в отеле проездом, в течение дня массово обращались за помощью в больницы на побережье страны в городах Цетине, Бар и Котор. В гостинице, где произошло отравление, и ранее наблюдались факты нарушения санитарных норм.
Черногорские санитарные службы в настоящий момент никак не комментируют инцидент. По данным телеканала, к оказанию помощи своим согражданам подключились иностранные посольства в Подгорице и профильное министерство.