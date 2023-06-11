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В Черногории началось голосование на парламентских выборах

В Черногории началось голосование на парламентских выборах В Черногории в 07:00 по местному (09:00 по бакинскому) времени началось голосование на досрочных парламентских выборах.
Другие страны
11 июня 2023 г. 09:08
В Черногории началось голосование на парламентских выборах

В Черногории в 07:00 по местному (09:00 по бакинскому) времени началось голосование на досрочных парламентских выборах.

Как передает Report, избирательные участки продолжат работу до 20:00 (22:00 по бакинскому времени).

Правом голоса обладают 542 468 граждан Черногории, на проведение выборов из бюджета страны было выделено €1,35 млн.

По результатам опроса, проведенного в мае черногорским агентством CeDem, движение "Европа сейчас", основанное в июне прошлого года Яковом Милатовичем (президент Черногории с мая 2023 г. - ред.) и Милойко Спаичем, может получить на выборах 29,1% голосов. На втором месте может оказаться коалиция "Вместе! За будущее, которое принадлежит вам" во главе с левоцентристской Демократической партией социалистов Черногории (ДПС) и ее лидером Даниелем Живковичем - ей отдали предпочтение 25% участников майского опроса. Коалицию "Алекса и Дритан - Мужество имеет значение!" поддержали 15,5% участников опроса, партию "За будущее Черногории" - 13,2%, правоцентристскую Бошняцкую партию - 5,1%.

Кроме того, порог 3% для прохождения парламент способна преодолеть правая Албанская альтернатива, которую поддержали 1,9% респондентов.

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Версия на азербайджанском языке Monteneqroda parlament seçkilərində səsvermə başlayıb

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