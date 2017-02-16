В Черногории между беженцами и местными жителями произошла драка

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Несколько человек получили ранения в среду вечером в массовой драке между группой беженцев и местными жителями близ столицы Черногории Подгорицы.

Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости.

Чтобы разогнать дерущихся, полицейским пришлось стрелять в воздух. В потасовке один гражданин Пакистана получил тяжелые травмы головы, еще несколько человек отделались легкими повреждениями.

Конфликт случился в поселке Спуж, где расположен приют для беженцев. В произошедшем стороны обвинили друг друга. Иностранцы заявили о расизме местных жителей, напавших на уроженца Пакистана, те в ответ обвиняют беженцев в постоянном воровстве.