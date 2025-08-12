В Черногории из-за лесных пожаров инициировали созыв срочного заседания Совбеза

Председатель Скупщины (парламента) Черногории Андрия Мандич направил президенту и премьеру республики запрос на созыв экстренного заседания Совета безопасности страны в связи с лесными пожарами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Мандич написл в соцсети Х.

По его словам, созыв заседания Совбеза необходим для утверждения "срочных мер по защите жизни людей, имущества, инфраструктуры и природных ресурсов".

В разгар летнего туристического сезона в Черногории зафиксировано несколько крупных лесных пожаров. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в двух крупнейших городах - Подгорице и Никшиче, а также в ряде приморских районов.

Днем ранее Сербия направила в Черногорию вертолет грузоподъемностью 5 тонн в качестве экстренной помощи.