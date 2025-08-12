О нас

В Черногории из-за лесных пожаров инициировали созыв срочного заседания Совбеза

В Черногории из-за лесных пожаров инициировали созыв срочного заседания Совбеза Председатель Скупщины (парламента) Черногории Андрия Мандич направил президенту и премьеру республики запрос на созыв экстренного заседания Совета безопасности страны в связи с лесными пожарами.
Другие страны
12 августа 2025 г. 14:52
В Черногории из-за лесных пожаров инициировали созыв срочного заседания Совбеза

Председатель Скупщины (парламента) Черногории Андрия Мандич направил президенту и премьеру республики запрос на созыв экстренного заседания Совета безопасности страны в связи с лесными пожарами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Мандич написл в соцсети Х.

По его словам, созыв заседания Совбеза необходим для утверждения "срочных мер по защите жизни людей, имущества, инфраструктуры и природных ресурсов".

В разгар летнего туристического сезона в Черногории зафиксировано несколько крупных лесных пожаров. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в двух крупнейших городах - Подгорице и Никшиче, а также в ряде приморских районов.

Днем ранее Сербия направила в Черногорию вертолет грузоподъемностью 5 тонн в качестве экстренной помощи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Monteneqroda meşə yanğınları səbəbindən Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclası çağırıla bilər
Версия на английском языке Montenegro calls for emergency security council meeting amid forest fires

Самое читаемое

Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
6 августа 2025 г. 14:43
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
6 августа 2025 г. 23:06
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
6 августа 2025 г. 22:59
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi