В Черногории 13 человек признались в подготовке переворота

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Большинство из задержанных по подозрению в подготовке вооруженного переворота на прошедших в Черногории осенью парламентских выборах признали свою вину, за исключением бывшего командира жандармерии Сербии Братислава "Бато" Дикича.

Как передает Report, об этом сoобшил черногорское издание Pobjeda со ссылкой на собственные источники.

В начале декабря власти Черногории объявили в международный розыск по линии Интерпола граждан России Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также трех граждан Сербии — Предрага Богичевича, Милоша Йовановича и Неманю Ристича по подозрению в организации попытки вооруженного переворота на прошедших 16 октября 2016 года парламентских выборах.

Спецпрокуратура республики сообщила, что подозревает Широкова и в планировании убийства бывшего премьер-министра Черногории Мило Джукановича.

Непосредственно в день голосования в октябре правоохранительные органы Черногории задержали 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке теракта и путча, в ходе следствия под стражей остались 14 человек, остальные были выпущены на свободу.