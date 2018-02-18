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    В Чёрное море прибыли два американских эсминца

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Чёрное море вошли два эсминца ВМС США Сarney и Ross.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США.

    Carney присоединился к эсминцу Ross 17 февраля «для проведения морских операций по безопасности».

    «Второй корабль ВМС США (прибыл) в Черное море в рамках графика, позволяющего поддерживать оперативное присутствие ВМС США в регионе», — говорится в сообщении.

    По словам командира эсминца Carney вице-адмирала Кристофера Грэди, решение о совместном пребывании двух кораблей в Черном море было принято для «профилактики, а не противодействия».

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