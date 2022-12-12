В Чехии заявили о готовности принять несколько тысяч украинских оружейников

Заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечный заявил в в интервью Чешскому радио, что страна готова принять до нескольких тысяч украинских специалистов для работы в оружейной промышленности, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечный заявил в в интервью Чешскому радио, что страна готова принять до нескольких тысяч украинских специалистов для работы в оружейной промышленности, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, украинцы уже работают на чешских промышленных предприятиях и власти намерены создать целые совместные кластеры отраслей, над которыми чехи будут работать вместе с украинцами.

По словам замминистра, в стране наблюдается нехватка специалистов на разных предприятиях и привлечение украинских специалистов будет выгодно обеим странам, так как позволит увеличить производственные мощности чешских предприятий.

«Рабочих мест будет тысячи. Это зависит от того, насколько увеличатся производственные мощности чешских компаний, или производства совместных чешско-украинских оружейных заводов», - сказал он.

Копечный также добавил, что такое решение стало итогом октябрьской встречи премьер-министра Чехии Петра Фиалы и президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Министр заявил, что Фиала уже дал разрешение на привлечение украинских специалистов.