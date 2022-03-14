В Чехии заявили, что Украину следует принять в состав стран Вишеградской группы

Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала к принятию Украины в Евросоюз, НАТО и в состав действующего в ЕС регионального объединения "Вишеградская группа", в которую, помимо Чехии, входят Словакия, Венгрия и Польша.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала к принятию Украины в Евросоюз, НАТО и в состав действующего в ЕС регионального объединения "Вишеградская группа", в которую, помимо Чехии, входят Словакия, Венгрия и Польша.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, данное заявление политик сделала в воскресенье, выступая по Чешскому телевидению.

"Думаю, что Украина должна быть не только частью Североатлантического альянса и НАТО, но главное - мы должны расширить наш формат Вишеградской четверки, сделав ее Вишеградской пятеркой", - отметила Чернохова.

Предложение о принятии Украины в состав Вишеградской группы пока остается только инициативой Черноховой, которую она не обсуждала с коллегами по кабмину и партнерами по объединению.